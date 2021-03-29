Люди, не имеющие отношения к Харькову, хотят обогащаться на городе – Добкин

Харьков сегодня стал городом, который некоторые представители центральной власти, не имеющие к нему отношения, хотят использовать как источник обогащения и достижения своих целей, заявил в эфире авторской программы Снежаны Егоровой экс-нардеп, городской голова Харькова с 2006-го по 2010 год Михаил Добкин.

“Те люди, которые реально кулуарно пытаются Харьковом управлять – у них в Харькове ни квартиры, ни дома, ни любой другой недвижимости, ни бизнеса. Их ничего не держит. Они этот ресурс вычерпают, сядут в самолет и уедут куда-нибудь на Лазурку, где у них есть дома, где живут их семьи. Или в любую другую страну. Харьков для них как скважина с хорошим дебетом по добыче углеводорода. Дебет закончится, они развернутся и уедут”, – сказал политик.

По его словам, Харьков не нужно рассматривать исключительно как источник каких-то финансов и благ.

Добкин считает, что “некоторым представителям центральной власти” сегодня выгодно посадить в мэрское кресло своего человека, обеспечив тому политическую поддержку – и в результате они получат “ручного” градоначальника, который поможет в достижении их личных целей.

Он рассказал, что покойный городской голова Харькова Геннадий Кернес всю свою жизнь делал город таким, каким он хотел бы его видеть, и это было его искреннее желание, которое политик намерен продолжить. По мнению Добкина, в противоположность Кернесу “тем людям нужно Харьков конвертировать во что-то, что они потом превратят в деньги”.

Добкин также добавил, что будет бороться за город, в первую очередь, через прямую коммуникацию с харьковчанами.

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Внеочередные выборы мэра Харькова проведут в связи со смертью и досрочным прекращением полномочий предыдущего городского головы Геннадия Кернеса. Кернес умер в немецкой клинике “Шарите” от последствий коронавирусной инфекции 16 декабря. Горсовет принял решение о досрочном прекращении его полномочий спустя более чем два месяца.

В октябре 2020 года Кернес выиграл местные выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34% голосов.

После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов мэра Харькова. Согласно тексту проекта, внеочередные выборы в Харькове предлагают назначить на 31 октября 2021 года.

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