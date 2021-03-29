“Мы очень близкие люди”. Grosu прокомментировала отношения с Полянским
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 28 марта в эфире канала “1+1” заявила, что проводит с переехавшим из России в Украину актером Романом Полянским очень много времени.
При этом ведущая передачи “Сніданок з 1+1” Валентина Хамайко подчеркнула, что певица попросила представить их как очень близких людей.
“Мы очень близкие люди. Рома со мной очень большое количество времени проводит. Мы постоянно вместе, постоянно в работе”, – заявила Grosu.
Отвечая на вопрос викторины, кто из них с Полянским поливает в квартире цветы, артистка ответила, что это делает ее партнер.
“Откуда ты знаешь?” – отреагировал Полянский.
“А я хоть раз поливала?” – ответила ему певица.
Полянский и Grosu познакомились во время съемок ее клипа. В начале 2021 года пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.
Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).
Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет