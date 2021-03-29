 

“Мы очень близкие люди”. Grosu прокомментировала отношения с Полянским

29.03.2021, 18:24, Новости дня
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Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 28 марта в эфире канала “1+1” заявила, что проводит с переехавшим из России в Украину актером Романом Полянским очень много времени.

При этом ведущая передачи “Сніданок з 1+1” Валентина Хамайко подчеркнула, что певица попросила представить их как очень близких людей.

“Мы очень близкие люди. Рома со мной очень большое количество времени проводит. Мы постоянно вместе, постоянно в работе”, – заявила Grosu.

Отвечая на вопрос викторины, кто из них с Полянским поливает в квартире цветы, артистка ответила, что это делает ее партнер. 

“Откуда ты знаешь?” – отреагировал Полянский.

“А я хоть раз поливала?” – ответила ему певица.

Полянский и Grosu познакомились во время съемок ее клипа. В начале 2021 года пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.

Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). 

Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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