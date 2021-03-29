 

Умерла бессменная главный редактор журнала “Мурзилка” Татьяна Адросенко

29.03.2021, 18:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ушла из жизни бессменная главный редактор детского журнала “Мурзилка” Татьяна Андросенко. Она возглавляла издание с 1985 года.

О смерти женщины сообщили представители журнала на его официальном сайте. Точная причина смерти Андросенко пока неизвестна, однако в последнее время она страдала от тяжёлого заболевания. На момент кончины ей было 74 года. Сотрудники “Мурзилки” отметили, что её уход станет “большой утратой для всего литературного сообщества”, передаёт телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Названы два симптома коронавируса, сохраняющиеся после выздоровления

17.11 / Собачники подвержены высокому риску заражения SARS-Cov-2 – исследование

01.07 / Регина Тодоренко призналась, что мечтает стать многодетной матерью

25.01 / Экстремизм в армии США

05.02 / Мнение: Непростой выбор

28.10 / Пульсирующая часть супервулкана Йеллоустон не дает покоя ученым

08.12 / Залоговый фундамент

04.01 / Мнение: Японский стыд, небинарная анкета и работа на четверть ставки в МГУ

29.03 / Пассажирам плацкартных вагонов предложат бесплатные противогазы

08.09 / Навальный повторно впал в кому, узнав о выкупе его долгов Пригожиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)