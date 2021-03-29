 

На МЦД откроют 11 новых станций и вокзальный комплекс

29.03.2021, 18:18, Разное
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Среди остановочных пунктов ближе всего к открытию находится станция Внуково. Она расположена на будущем четвертом центральном диаметре. Обновленную станцию планируется открыть в апреле 2021 года.

В июне на будущем МЦД-4 появится остановочный пункт Аминьевская. Всего до конца года на центральных диаметрах будут открыты 11 новых станций.

Кроме того, на МЦД-4 будет завершена реконструкция и строительство станций Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Мещерская, Матвеевская и Минская. На уже действующих центральных диаметрах – Щукинская, Печатники (МЦД-2) и Окружная (МЦД-1).

В мае 2021 года свои двери распахнет вокзальный комплекс Восточный в районе Черкизово. На него переведут 27 пар поездов дальнего следования, которые прибывают на Курский вокзал, в том числе поезда “Ласточка” и “Стриж”, курсирующих между Москвой, Нижним Новгородом и Иваново.

Вокзальный комплекс появится в составе транспортно-пересадочного узла “Черкизово”. Она объединит станцию метро “Черкизовская”, станцию МЦК Локомотив и остановки наземного общественного транспорта.

МЦД является одним из главных транспортных проектов Москвы. Первые два центральных диаметра открылись в ноябре 2019 года. Они связали Одинцово и Лобню, Подольск и Нахабино.

Благодаря открытию МЦД поездки стали удобнее для более чем четырех миллионов пассажиров. Центральные диаметры разгрузили десятки станций метро.

МЦД-1 и МЦД-2 включают 58 станций, на 16 можно перейти на метро. В ближайшие годы количество пересадочных пунктов увеличится до 27.

По центральным диаметрам ходят современные поезда “Иволга” с системой климат-контроля, зарядками для гаджетов, Wi-Fi. Оплатить проезд можно картой “Тройка”. На МЦД действуют выгодные тарифы, которые позволяют пассажирам экономить до 70% средств на поездках в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья.

В отличие от электричек, на МЦД нет дневного технологического окна. Интервалы движения поездов значительно сократились, а в час пик они составляют около пяти минут. График работы МЦД совпадает с метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Всего планируется запустить пять центральных диаметров. МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, МЦД-4 – Апрелевку и Железнодорожный, МЦД-5 – Пушкино и Домодедово. Общая длина линий составит 375 километров.



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