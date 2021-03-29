Ученые назвали тяжелые последствия для сердца от воспаленных десен

Испанские исследователи обнаружили закономерность между воспалением десен и высоким артериальным давлением. У пациентов с пародонтитом они гораздо чаще диагностировали повышенное систолическое артериальное давление по сравнению со здоровыми людьми.

Часто человек, который никогда не испытывал проблем с гипертонией или заболеваниями сердца, не знает, что у него повышенное давление, отметила сотрудница UCL Eastman Dental и доктор медицинских наук Ева Муньос Агилера. Происходит это на фоне тяжелого поражения десен инфекционным заболеванием. Обычно повышенное давление диагностируется, когда человек обращается с проблемой на воспаление или кровоточивость десен.

Чтобы окончательно убедиться в своих выводах исследователи провели исследование совместно с кафедрой стоматологии Международного университета Каталонии. Его участниками стали 500 добровольцев, которых поделили на две группы. В первую вошли лица с пародонтитом, вторая группа стала контрольной. Результаты обследования показали, что у людей с воспалением десен в два раза чаще диагностировали высокое артериальное давление. Это в свою очередь значительно повышает риски развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Кроме высокого давления медики обнаружили, что воспаление десен приводит к увеличению уровня глюкозы и «плохого холестерина». А в некоторых случаях показатели давления позволяли поставить диагноз гипертония.

Источник: www.medikforum.ru