Сергей Жигунов заявил, что у них украли свадебные снимки

Недавно Сергей Жигунов рассказал о том, что он женился на своей возлюбленной Виктории Ворожбит. Однако это радостное событие немного омрачил тот факт, что у пары украли свадебные снимки.

Сначала звезда сериала «Моя прекрасная няня» показал в микроблоге Instagram кольцо на безымянном пальце правой руки. Позже он опубликовал снимок с журналистом Викторией Ворожбит, сообщив, что она взяла его фамилию. Свадебное торжество пары было тайным. 58-летний актер и его новая супруга сделали личные снимки для себя в тот день, но они оказались в руках злоумышленников. Оказалось, что фотографии украли с телефона Сергея Жигунова с личной переписки и пытаются продать их известным глянцевым изданиям. Артист призвал поклонников беречь свои гаджеты во избежание подобных ситуаций.

Сергей Жигунов не любит обсуждать с журналистами свою жизнь и тщательно оберегает все, что касается его семьи. В Сети пользователи часто говорят о том, что его новая жена Виктория Ворожбит внешне напоминает онкобольную Анастасию Заворотнюк, с которой у актера был роман.