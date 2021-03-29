Ирина Безрукова рассказала о последней встречей с отцом, которого не видела много лет

Гостьей «Судьбы человека» стала Ирина Безрукова, которая пояснила ведущему о своей последней и единственной встрече с отцом. Семья распалась, когда будущая актриса была маленьким ребенком.

Ирина Безрукова поделилась с Борисом Корчевниковым этой историей. Ей написала 15-летняя девочка, которая сообщила, что отец актрисы живет с ее матерью. Она пригласила экс-супругу Сергея Безрукова в гости и сама встретила ее на вокзале. По словам звезды, она тщательно собиралась тогда и очень волновалась. Девочка провела ее до квартиры и пошла по делам. Когда артистка открыла входную дверь, то увидела постаревшего и осунувшегося отца, сидящего на стуле. Он застыл, когда увидел ее, но не отважился обнять. В глазах Владимира Бахтуры стояли слезы, и он сказал дочери, что наследница очень похожа на мать.

Вскоре домой вернулась гражданская жена отца. Ирина Безрукова пробыла у них пару дней. Она попросила у отца совета, так как именно тогда выбирала свою будущую профессию. Владимир Бахтура отметил, что актерская карьера сложная, особенно для представительниц прекрасного пола. В свое время он играл в симфоническом оркестре в театре. Знаменитость видела отца всего один раз, и это была их единственная встреча в жизни.

Источник: teleprogramma.pro