 

Софико Шеварнадзе подтвердила, что стала мамой

29.03.2021, 17:40, Разное
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24 марта в СМИ пролетела новость, что журналистка, телеведущая и внучка бывшего президента Грузии Софико Шеварднадзе впервые стала мамой. Об этом сообщил сначала главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов на своей Twitter-странице, а затем такое же сообщение появилось в Telegram-канале Ксении Собчак. Они сообщили, что Софико дала сыну имя Андрия – с ударением на И. Вес малыша составил 3,3 кг, рост – 52 см.

А сегодня эту информацию подтвердила и сама Софико, но уточнила дату рождения – 23 марта. 42-летняя ведущая опубликовала на своей Instagram-страничке фотографию, сделанную, вероятно, незадолго до рождения ребенка.

Неделю назад мой мир перевернулся! Андрия 23.03.2021. Всем огромное спасибо за поздравления и добрые пожелания. P.S. Это мальчик),

– написала она под снимком в полный рост. Об отце ребенка счастливая мама решила не говорить.

О том, что Софико станет мамой, стало известно всего месяц назад: журналист поделилась этой новостью 21 февраля в клабхаусе, в комнате финансиста Яна Яновского и психолога Лены Фейгин “Хорошая ли я мать (ну и про отцов тоже)”. О том, кто является отцом малыша, Софико не раскрывает: она тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних. В официальном браке Софико никогда не была, но ей приписывали романы с разными мужчинами, в том числе с Алексеем Чадовым.

Почитать интервью с Шеварнадзе, которое она давала HELLO! в 2018 году, можно здесь – “Софико Шеварднадзе: “Люди, которые идут в политику ради денег и статуса, рушат страны”.



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