Das Erste – демократы стремятся сделать столицу США отдельным штатом ради мест в сенате

Американская столица — Вашингтон, округ Колумбия — хочет стать одним из штатов США, пишет немецкий телеканал Das Erste. Противники этой идеи полагают, что весь смысл этой затеи сводится к тому, чтобы обеспечить демократам два дополнительных места в сенате. Дойдёт ли до этого дело, неизвестно, но президент США Джо Байден поддерживает соответствующую инициативу.



Reuters

Столица США — Вашингтон, округ Колумбия — хочет стать штатом Америки, пишет немецкий телеканал Das Erste.

«Чего мы хотим? Чтобы Вашингтон, округ Колумбия, стал федеральным штатом. Когда мы этого хотим? Сейчас!» — поют две легенды музыки в жанре соул, Джо Блант и Джо Коулман вместе в другими участниками демонстрации. На плакатах, которые они принесли с собой, написаны призывы сделать Вашингтон отдельным штатом.

«Я считаю, время пришло», — говорит Вивьен, проживающая в Вашингтоне с 1980-х годов. Она задаётся вопросом, как может быть, чтобы 700 тыс. людей не имели права выбирать своих представителей. «Почему это так сложно?» — недоумевает жительница американской столицы.

Отчасти потому, что так написано в конституции, поясняет немецкий телеканал. Вашингтон, округ Колумбия, сознательно замышлялся отцами-основателями больше двухсот лет назад как небольшая единица. Столица — это только округ, не штат, она подчиняется конгрессу. Это означает, что её граждане могут выбирать президента, но у них нет избранных представителей в сенате.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер этого не понимает: «Мы платим больше налогов, чем 22 других штата». По её словам и по мнению других активистов, Вашингтон в состоянии управлять собой сам. Однако в первую очередь важен тот факт, что избирательное право является одним из основополагающих прав, в котором отказано 700 тыс. жителей американской столицы. Противники этой позиции ссылаются, в первую очередь, на конституцию США, однако у них есть и практические аргументы, отмечает Das Erste.

Округ Колумбия — это единственный штат, в котором нет аэропорта, торговцев автомобилями, столицы и свалки, подчёркивает республиканец Джоди Хайс. Насчёт торговцев автомобилями он не прав, отмечает немецкий телеканал. Однако основным аргументом остаётся замечание о том, что в слушании по этому вопросу речь идёт исключительно о том, чтобы обеспечить демократам два дополнительных места в сенате — так ситуацию видит республиканец Джеймс Комер.

И действительно, столица США находится под явным демократическим влиянием, отмечает немецкий телеканал. Поэтому весьма вероятно, что демократы могут спекулировать ради получения двух дополнительных мест в сенате, которые Вашингтон получит на правах штата, полагает корреспондент Das Erste.

Однако дойдёт ли до этого дело? В прошлом году большинство в палате депутатов впервые в истории проголосовало за соответствующий закон. В сенате проект провалился. Сейчас демократы обладают там незначительным преимуществом, но далеко не все их сенаторы поддержат этот закон. И, даже если демократы получат все свои 51 голос, республиканцы всё равно смогут заблокировать этот проект, отмечает немецкий телеканал.

Тем не менее, инициатива пользуется поддержкой американского президента Джо Байдена. Это внушает воодушевление, по меньшей мере, музыканту Бланту: «Республиканцы всё ещё сопротивляются, но иметь в качестве поддержки его голос, его власть — это круто — и давно пора».