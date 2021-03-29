Sunday Times – истина где-то рядом — США намерены раскрыть тайну НЛО в июне

Пентагон и спецслужбы США составляют тщательный отчёт о контактах с «неопознанными воздушными явлениями», который должен быть опубликован в начале лета. Эксперты надеются, что в случае его публикации этот документ подтвердит или опровергнет существование внеземной жизни, пишет замредактора The Sunday Times Сара Бакстер.



Reuters

«Когда история эпохи Трампа будет написана, земные споры, включая штурм Капитолия, обязательно займут в ней видное место. Но что, если его президентство запомнится на световые годы вперёд как начало серьёзного отношения американского правительства к НЛО?» — риторически спрашивает заместительница редактора The Sunday Times Сара Бакстер.

В декабре прошлого года президент США подписал указ, на который почти совсем не обратили внимание. Он распорядился, чтобы в течение 180 дней директор национальной разведки составил доклад о «неопознанных воздушных явлениях» или «аномальных летательных аппаратах», проще говоря, о летающих тарелках, поясняет автор статьи.

«Держитесь за ваши шапочки из фольги, это не фейковые новости. Пентагон и спецслужбы США тщательно собирают данные, которые будут опубликованы в июне, — подчёркивает Бакстер. — Джон Рэтклифф, бывший директор национальной разведки при Трампе, подтвердил на прошлой неделе Fox News, что в отчёт будут включены ранее неизвестные происшествия «со всего мира».

Некоторые СМИ уже пророчат, что благодаря грядущему докладу 2021 год станет «годом НЛО». И совсем неслучайно, что увлечение летающими тарелками началось во время холодной войны, а интерес к «неопознанным воздушным явлениям» резко возрос во время интенсивного космического соперничества США с Китаем, полагает журналистка.

Среди прочего инициированная Трампом миссия подразумевает изучение любых связей, которые эти загадочные объекты могут иметь с «враждебными иностранными правительствами, а также угрозу, которую они представляют для военной техники и объектов США». СССР «не хватало технологий, чтобы превзойти» Америку, но китайцы строят спутники и ракеты для космической войны нового поколения, считает Бакстер.

«Раньше мы говорили, что они (китайцы. — ИноТВ) на миллионы лет отстают от нас. Но теперь они движутся гораздо быстрее, чем мы ожидали», — признался журналистке чиновник, работавший в Пентагоне при администрации Барака Обамы.

Призывы рассекретить необъяснимые наблюдения усилились после того, как The New York Times в 2017 году сообщила о существовании в Пентагоне загадочной «программы идентификации перспективных аэрокосмических угроз» стоимостью $22 млн., изучающей эти явления. Она была создана в 2007 году и официально распущена в 2012 году, хотя, по некоторым данным, продолжает свою работу.

Газета опубликовала два ролика, показывающих серию контактов истребителей F / A-18 ВМС США с аппаратами яйцевидной формы, которые парили, вращались и маневрировали на большой скорости. Удивление пилотов можно услышать в одном из видео, снятом в 2014 году: «У них тут целая флотилия! Они идут против ветра. Только взгляни на эту штуку, чувак!»

Ролики произвели впечатление и на Трампа. «Интересно, настоящие ли они. Это чертовски интересное видео», — заявлял он.

На прошлой неделе появились новое доказательства возможного «роя» из шести неопознанных объектов, которых ВМС США называет «беспилотными летательными аппаратами». Они кружили вокруг военно-морских судов в 2019 году у берегов южной Калифорнии, где расположены секретные военные объекты.

В интервью Бакстер экс-сотрудник американской военной разведки Луис Элизондо усомнился, что к этим вторжениям причастны иностранные державы. «Возможно, мы имеем дело с совершенно другой парадигмой. Я не думаю, что этот феномен встречается только в США. Это глобальное явление», — заявил эксперт. «Представляет ли оно угрозу? Мой ответ: возможно, поэтому нам лучше выяснить, что это такое», — добавил он.

Тем временем Китай уже участвует в космической гонке с США. В декабре он установил свой флаг на Луне, а в феврале космический корабль «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту Марса и вскоре должен высадить исследовательский аппарат на поверхности красной планеты, обращает внимание автор статьи. Она задаётся вопросом: означает ли это, что Поднебесная также соперничает с Америкой за право стать страной, которая установит «первый контакт»?

Эту гипотезу подтверждает тот факт, что ранее в этом году китайцы открыли для международных исследователей крупнейший радиотелескоп в мире FAST. Одна из его функций — отслеживать признаки внеземной жизни.

Популярнейший китайский фантаст Лю Цысинь посещал FAST во время его строительства в 2017 году. «Этот (радиотелескоп. — ИноТВ) как будто из научно-фантастического фильма, — рассуждал он в прологе одной из своих книг. — Возможно, завтра мы проснёмся и обнаружим на орбите инопланетный космический корабль размером с Луну».

В том году через нашу солнечную систему пронесся гораздо меньший объект, который получил название «Оумуамуа», что в переводе с гавайского означает «разведчик». Астроном из Гарварда Ави Лоеб заявил, что этот объект может быть первым свидетельством существования разумной жизни за пределами Земли, и опубликовал бестселлер «Внеземные цивилизации» в поддержку своей теории. Впрочем, другие учёные думают, что «Оумуамуа» — всего лишь глыба азотного льда, отколовшаяся от экзопланеты.

Бакстер позвонила Лоебу, чтобы узнать его отношение к предстоящему отчёту американской разведки. Он выразил уверенность, что информация о неопознанных воздушных явлениях должна быть обнародована и изучена учёными.

Лоеб сравнивает снобизм в отношении инопланетян с отказом церковных лидеров XVII века смотреть в телескоп Галилея. «Лучший способ определить, были ли наблюдения [ВМС США] иллюзией, — это разместить современные инструменты в тех же местах и посмотреть, сможем ли мы их повторить», — заявил он.

«Это должно быть не вопросом национальной безопасности, а вопросом науки. Давайте докопаемся до сути. Сейчас у нас камеры намного лучше, чем десять лет назад. Почему бы не использовать их?» — предлагает учёный.

Между тем на прошлой неделе космический предприниматель Илон Маск, который называл себя «пришельцем», опубликовал в Twitter изображение двух диаграмм, показывающих, что, хотя разрешение камер улучшилось, изображения НЛО остались такими же размытыми, как и прежде. «Убедительнейший аргумент против инопланетян», — сделал вывод он.

Остальные горячие поклонники космоса тоже настроены скептически. Сет Шостак, астроном из института SETI в Калифорнии, который отслеживает радиоволны на наличие признаков внеземной жизни, полушутя предположил, что человечество может найти «инопланетян» в следующем десятилетии или около того. Но видео ВМС США его не впечатлило.

«Я сильно сомневаюсь, что инопланетяне путешествуют в нашем воздушном пространстве без нашего согласия, — заявил Шостак. — Тот факт, что их заметили самолеты F / A-18, сразу же вызывает подозрения. Это всё равно, как если бы вам сказали: вы сможете увидеть йети в северно-тихоокеанском регионе, но только при условии, что сидите за рулём «хонды».

Небо буквально кишит коммерческими самолётами и спутниками, но ничего подобного нигде никогда не фиксировалось. По словам Шостака, видеоролики могут свидетельствовать о «космическом корабле пришельцев, который выглядит как арахис». Но если руководствоваться принципом бритвы Оккама, то получается более приземлённое объяснение: например, это могла быть выходная труба другого самолёта.

«Когда Пентагон опубликует свой отчёт, мы, наконец, сможем лучше понять эту тайну. С другой стороны, спецслужбы могут решить опубликовать только краткое изложение своих выводов. Значительная часть отчёта вполне может быть засекречена, что только усилит домыслы. Действительно ли истина где-то рядом? Думаю, мы этого так и не узнаем», — заключает Сара Бакстер.