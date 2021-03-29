 

Le Figaro – «белые должны заткнуться» — парижская чиновница возмутила общественность своим взглядом на борьбу с расовой дискриминацией

29.03.2021, 17:36, Новости дня
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Заместитель мэра Парижа Одри Пульвар вызвала возмущение французских политиков, высказав мнение о студенческих собраниях, на которые не допускают людей с белым цветом кожи, пишет Le Figaro. По убеждению чиновницы, выгонять белых с мероприятий, посвящённых вопросам расовой дискриминации, нельзя, однако стоит попросить их «заткнуться» и молча наблюдать за происходящим. Политики правого толка увидели в этом заявлении признаки расизма по отношению к белым и призвали Пульвар извиниться перед республикой, передаёт газета.


Reuters

Заместитель мэра Парижа и кандидат на пост главы Парижского региона на предстоящих региональных выборах Одри Пульвар возмутила общественность своими заявлениями о собраниях, участвовать в которых запрещено людям с белым цветом кожи, пишет Le Figaro. Как напоминает издание, споры о таких встречах, организованных Национальным профсоюзом студентов Франции в университетах страны, ведутся уже много дней. 

«Если это рабочая группа, посвящённая дискриминации чернокожих или метисов, что-то мне подсказывает, что 99% её участников […] будут людьми, о которых упоминается в названии. Если на этот семинар приходит белая женщина или белый мужчина, не может быть и речи о том, чтобы выставить их за дверь. Вместо этого их можно попросить заткнуться и быть молчаливым зрителем». — Поделилась мнением Пульвар в итервью телеканалу BFM TV в субботу 27 марта.

«Белые должны заткнуться», — такой вывод, по словам газеты, сделали из заявления Пульвар политики правого толка. Депутат Европарламента от партии «Республиканцы» Жефруа Дидье осудил «позорные и шокирующие» слова парижской чиновницы и призвал её «извиниться перед республикой».

«Во Франции существует только одна общность — национальная. Нельзя приказывать кому-то говорить или молчать в зависимости от цвета кожи или происхождения», — добавил лидер партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб. «В моём регионе ни одного жителя нельзя дискриминировать по цвету кожи. Не существует «приемлемого» расизма», — заметила, в свою очередь, председатель регионального совета Парижского региона Валери Пекресс.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала от прокуратуры возбудить уголовное дело против Пульвар по обвинению в подстрекательстве к расовой дискриминации. «И эти левые, которые барахтаются в исламско-левых идеях и ненависти к белым, стремятся возглавить первый регион Франции?» — задался вопросом вице-председатель той же партии и депутат Европарламента Жордан Барделла.

Как напоминает издание, в прошлое воскресенье вопрос о собраниях, запрещённых для белых, был задан мэру Парижа Анне Идальго. Градоначальница назвала их «опасными» и, в конечном итоге, препятствующими диалогу между представителями разных идентичностей. Её заместитель Одри Пульвар пока никак не отреагировала на полемику, передаёт газета.



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