 

Против Тихановской в Белоруссии завели дело о подготовке теракта

29.03.2021, 17:32, Новости дня
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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков, сообщил генпрокурор страны Андрей Швед.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса», – передает его слова «БелТА».

По словам Шведа, указанные лица несколько дней назад якобы пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. Кроме того, как сообщил генпрокурор, в планы организаторов входило обвинить представителей органов власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Уголовное дело для предварительного расследования передано в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности республики незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

«Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности», – добавил генпрокурор Белоруссии.

Ранее Тихановская заявила, что сторонники оппозиции могут совершить в Белоруссии мирную революцию.



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