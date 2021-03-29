Умерла главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

В понедельник на 75-м году жизни скончалась главный редактор и генеральный директор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко.

«29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, член Правления ООБФ «Российский детский фонд», кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко», – говорится на сайте «Мурзилки».

В сообщении отмечается, что Андросенко сумела сделать «Мурзилку» «современным, интересным и полезным для большого круга читателей» журналом, не нарушая традиции прошлых лет, а также уделяла большое внимание работе с молодыми авторами и активно занималась просветительской деятельностью.

Татьяна Андросенко родилась в 1946 году в Улан-Цирике в Монголии. Окончила факультет русского языка и литературы Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко в 1971 году и АОН при ЦК КПСС в Москве в 1983 году. Возглавляла журнал «Мурзилка» с 1985 года.

«Мурзилка» – популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года.