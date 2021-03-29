 

Умерла главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

29.03.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник на 75-м году жизни скончалась главный редактор и генеральный директор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко.

«29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, член Правления ООБФ «Российский детский фонд», кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко», – говорится на сайте «Мурзилки».

В сообщении отмечается, что Андросенко сумела сделать «Мурзилку» «современным, интересным и полезным для большого круга читателей» журналом, не нарушая традиции прошлых лет, а также уделяла большое внимание работе с молодыми авторами и активно занималась просветительской деятельностью.

Татьяна Андросенко родилась в 1946 году в Улан-Цирике в Монголии. Окончила факультет русского языка и литературы Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко в 1971 году и АОН при ЦК КПСС в Москве в 1983 году. Возглавляла журнал «Мурзилка» с 1985 года.

«Мурзилка» – популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Политолог Карасев: “Возвращение “Мотор Січі” народу” – попытка Данилова придумать обтекаемую формулировку для обычной экспроприации

12.12 / Радуцкий: Не будет вопросов с закупкой дополнительных вакцин от коронавируса

30.06 / Италия отправила в Украину спецтехнику для ликвидации последствий наводнений – Аваков

21.10 / “В КНДР подчиненные ведут себя именно так”. В Раде сняли реакцию нардепа Третьяковой на послание Зеленского. Видео

21.07 / Маас собрался обсудить с главой МИД Британии «влияние РФ в Европе»

08.07 / В мире: Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

15.12 / Астрономы наблюдают столкновение двух черных дыр

17.08 / Россия увеличила вложения в госдолг США

07.12 / Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил Павлов

24.02 / Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)