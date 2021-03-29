Хуснуллин допустил отказ от льготной ипотеки в Москве

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля льготная ипотека под 6,5% может быть не продлена в Московском регионе, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, об этом он рассказал в интервью программы «Познер» на «Первом канале».

«Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И, действительно, возможно, мы примем (решение – прим. ВЗГЛЯД) по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку – например, в Москве, Московской области. Такое теоретически возможно, но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну – пока рано. Давайте дождемся 1 июля», – рассказал Хуснуллин. Об этом информирует РИА «Новости».

Он также уточнил, что вопрос продления программы требует серьезного изучения. Хуснуллин добавил, что находится в постоянном диалоге по этому вопросу с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

«Я думаю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит все-таки не останавливать процесс развития, потому что сегодня ставки Центробанка поднялись, а если мы еще и лишим поддержки, то как же люди квартиры будут покупать?», – подчеркнул Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком РФ до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону.

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.