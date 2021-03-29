Возле Запорожья с рельсов сошел поезд

Недалеко от Запорожья 29 марта с рельсов сошел поезд. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Как уточнили в компании, поезд №732 следовал из Киева в Запорожье.

“Укрзалізниця” создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов шести из девяти вагонов состава.

Во время инцидента, который произошел в 50 км от областного центра, в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Видео с места событий в Facebook опубликовал “Общественный контроль “Укрзалізниці”.

https://www.facebook.com/publiccontrolUZ/videos/261164532302896/

—