В Минцифры назвали самую популярную услугу среди украинцев на портале “Дія”

Услуги по регистрации физических лиц – предпринимателей (ФЛП), внесение изменений или закрытие ФЛП – одни из первых онлайн-сервисов на портале “Дія” и одни из самых популярных среди украинцев. Об этом сообщил пресс-офис Министерства цифровой трансформации в Facebook 29 марта.

По информации Минцифры, за последний год услугой регистрации ФЛП на портале “Дія” воспользовались около 40% украинских предпринимателей.

Онлайн-услуги для ФЛП также имеют антикоррупционный эффект, они могут сэкономить до 255 млн грн, посчитали в ведомстве.

“Почему это удобно? Без третьих лиц – вы самостоятельно заполняете заявку онлайн. Без очередей, не выходя из дома. До 15 минут на заполнение заявления. Подсказки на каждом шагу и помощь службы поддержки. Автозаполнение данных – из кабинета гражданина подтягиваются ваши данные и проверяются в реестрах, – написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров. – Нам удалось создать самую быструю регистрацию бизнеса в мире”.

Портал государственных услуг “Дія” начал работу в апреле 2020 года. На нем доступны 50 государственных услуг онлайн, отметили в Минцифры. Среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”, запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

По данным ведомства, за год портал “Дія” посетили около 3,6 млн раз, его услугами воспользовались более 275 тыс. украинцев.

Ожидается, что весной 2021 года Минцифры запустит автоматические услуги для ФЛП, чтобы автоматическая система принимала решение об их регистрации, внесении изменений или закрытии.

https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/203866314828582/

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Отмечается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрации бизнеса и электронный больничный.

Также в приложении “Дія” планируют создать электронный кабинет абитуриента для поступления в вузы.

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