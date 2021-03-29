 

“Со взрослым мужчиной проще”. Супруга Ярославского рассказала об их отношениях

29.03.2021, 17:30, Новости дня
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33-летняя жена 61-летнего украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 28 марта, отвечая в Instagram Stories на вопросы фолловеров, призналась, что они с супругом не ссорятся.

“Для меня ссоры – это разрушение отношений. Лучше не доводить до этого. Если что-то не нравится, то говорить сразу. Я считаю, что со взрослым мужчиной проще что-то решить, если он, конечно, не ребенок в душе”, – написала супруга украинского бизнесмена.

Она отметила, что женщина является ответственной за атмосферу в доме, поэтому должна быть в хорошем настроении.

“И дело мужчины – сделать все для этого возможное. За это получит уважение, любовь и все, что пожелает”, – резюмировала она.

Скриншот: marinka / Instagram

Марина Свентицкая и Александр Ярославский поженились в 2018 году в Лондоне (Великобритания).

Для Ярославского этот брак стал третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 28 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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