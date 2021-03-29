В КГГА не исключают остановки общественного транспорта Киева из-за коронавируса

В Киеве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут полностью остановить работу общественного транспорта. Об этом 29 марта в эфире телеканала “Украина 24” заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

“Ситуация критическая, у нас сегодня дети первого–четвертого классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и первые–четвертые классы, и детские сады, и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом”, – сказал Поворозник.

По его словам, в течение последних двух недель в столице развернули дополнительно более 1000 коек в больницах для пациентов с COVID-19, однако эти места довольно быстро заполняются.

“Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан”, – подчеркнул Поворозник.

С начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли, выздоровели более 1,3 млн человек. В последние недели в стране растет заболеваемость COVID-19. 4 марта Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Киев вместе с Одесской и Львовской областями имеет самые высокие показатели инфицирования коронавирусом. В столице зарегистрировано почти 160 тыс. случаев COVID-19. Умерли 3334 пациента с коронавирусом.

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако были введены ограничения заполненности салонов.

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает рост госпитализаций пациентов с COVID-19 с распространением “британского” штамма коронавируса, который в марте подтвердили у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов сообщал, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине. Этот штамм более агрессивен и быстрее передается, для него характерна тяжелая клиническая картина, подчеркнул министр.

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