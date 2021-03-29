 

Песков рассказал о праздничных шутках Путина

29.03.2021, 17:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь главы государства признался, что 1 апреля в администрации президента не проходит без юмора. Как сообщил Дмитрий Песков, в День смеха в Кремле раздаются шутки, причем остроты не просто допускаются, а уже вошли в обычай. По словам правой руки Владимир Путина, члены администрации шутят “по-человечески”.

С журналистами Дмитрий Песков поделился информацией о нестандартном поведении президента в условиях праздника. Стало известно, что Владимир Путин грамотно использует повод повеселиться и не упускает возможности проявить остроумие.
Пресс-секретарь рассказал, что постоянно становится объектом шуток лидера страны.

Напомним, в Кремле объявили о проведении парада Победы. В прошедшем году основная часть этого торжественного мероприятия была перенесена на июнь, а акция “Бессмертный полк” проводилась в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. В 2021 году, по словам Дмитрия Пескова, парад Победы однозначно состоится 9 мая. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что сейчас идет подготовка к масштабному празднованию памятной даты, однако иностранных гостей Кремль пока не приглашал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Максим Матвеев: «С Михаилом Боярским я не фехтую, а мирно сосуществую»

17.01 / В мире: Америку превратят в проходной двор

15.11 / Мнение: “Новый исторический курс” Эрдогана

29.03 / “Молодежка ОНФ” и #PutinTeam встретили российских фигуристок в аэропорту

11.08 / Доверенное лицо: кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны власти

23.09 / Названы два фактора снижения летальности от коронавируса

01.11 / Мнение: За Францией – Британия. В четверг начнется самоизоляция (с)

09.12 / «Не нравится слово отчим»: Исхаков усыновил ребенка Гагариной от первого брака

28.12 / Лариса Гузеева обрушилась с критикой на наряд Розы Сябитовой

29.10 / Мнение: Добровинский лишился статуса…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)