 

Профессор Черняховский назвал украинский режим “паскудным”: Дальше падать уже некуда

29.03.2021, 17:24, Разное
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Доктор политических наук заявил, что нет ничего удивительного и неожиданного в переписывании статей “Википедии” украинцами. По мнению профессора, киевский режим “паскуден по своей природе”. “Дальше падать уже некуда”, – подчеркнул Черняховский.

Эксперт напомнил, что на Украине давно пытаются переписать историю. Так, недавно президент Владимир Зеленский назвал Сергея Королева (основоположника практической космонавтики – Прим.ред.) украинским ученым. Также в стране постоянно меняют школьные учебники.

Напомним, Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Этот транспортный переход состоит из двух параллельных мостов – железнодорожного и автодорожного. Его общая протяженность составляет 19 километров.

Власти Украины не раз выступали против строительства Крымского моста. На их сторону встал Запад. В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против участников проекта: четырех юридических лиц и двух человек. В ЕС заявили, что строительство моста направлено на изоляцию Крыма от Украины.

Крым вошел в состав в России в начале 2014 года после масштабного референдума, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение. Киев отказался признать итоги голосования и обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны.



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