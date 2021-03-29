Юлия Барановская исполнила свою 12-летнюю мечту

Известная российская ведущая Юлия Барановская рассказала, что исполнила свою 12-летнюю мечту. На один день вместе с детьми знаменитость отправилась в экспедицию на Белое море, где своими глазами увидела тюленей.

Барановская поделилась с подписчиками некоторыми кадрами со своего увлекательного путешествия. По словам звезды, поездка получилась фантастической. Ведущая вместе с детьми и другими туристами с вертолета попала прямо на льдину. Там они сразу же встретили бельков.

Поклонников умилили обнародованные кадры Барановской. Они выразили благодарность ведущей за то, что она показывает, насколько красивой может быть Россия. Некоторые поклонники признались, что также мечтали о подобной поездке.

Барановская славится своей любовью к приключениям. Мать троих детей успела побывать во многих странах мира. В будущем вместе с наследниками она планирует посетить еще много уникальных мест на Земле.