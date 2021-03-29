 

Юлия Барановская исполнила свою 12-летнюю мечту

29.03.2021, 17:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная российская ведущая Юлия Барановская рассказала, что исполнила свою 12-летнюю мечту. На один день вместе с детьми знаменитость отправилась в экспедицию на Белое море, где своими глазами увидела тюленей.
Барановская поделилась с подписчиками некоторыми кадрами со своего увлекательного путешествия. По словам звезды, поездка получилась фантастической. Ведущая вместе с детьми и другими туристами с вертолета попала прямо на льдину. Там они сразу же встретили бельков.

Поклонников умилили обнародованные кадры Барановской. Они выразили благодарность ведущей за то, что она показывает, насколько красивой может быть Россия. Некоторые поклонники признались, что также мечтали о подобной поездке.

Барановская славится своей любовью к приключениям. Мать троих детей успела побывать во многих странах мира. В будущем вместе с наследниками она планирует посетить еще много уникальных мест на Земле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мнение: Отсрочка украинизации

22.10 / Юлия Такшина рассказала о съемках с Евгенией Лозой в новой мелодраме

18.08 / На участках, где Тихановская набрала больше 100% голосов, результаты будут аннулированы

25.08 / «А почему ты спрашиваешь?» – как распознать параноика

23.07 / Мнение: Китайский полет на Марс

22.02 / Мнение: Двойная этика социализма

14.02 / “Выглядит моложе”: Парикмахер оценила смену имиджа Надежды Бабкиной

10.11 / Ученые узнали, что важнее для похудения: время приема пищи или количество калорий

04.11 / “Быстро выздоравливают”: Ученые обнаружили группу долго сохраняющих антитела пациентов с COVID-19

09.01 / Мнение: О неожиданностях после прививки «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)