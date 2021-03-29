 

Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Игорем Николаевым

29.03.2021, 17:08, Разное
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Популярная российская певица Наташа Королева рассказала, почему рассталась с коллегой по цеху Игорем Николаевым. Несмотря на то, что уже почти 20 лет артистка состоит в браке с танцором Сергеем Глушко, она прервала молчание только недавно.
Изначально отношения Наташи Королевой и Игоря Николаева складывались не так, как у всех. Когда пара познакомилась, начинающей певице было всего 16 лет. В начале композитор не хотел воспринимать Королеву всерьез, но спустя время понял, что влюбился в нее. Пышной свадьбы у артистов не было, и этот факт очень расстроил певицу. Она хотела надеть красивое белое платье, сесть в украшенную машину, но такую возможность Николаев ей не предоставил.

Супруги прожили вместе десять лет, но в один момент Королева поняла, что не желает продолжать быть вместе с Игорем Николаевым. Последний, по ее словам, имеет очень тяжелый характер. Он является прекрасным музыкантом, отличным другом, но жить с ним довольно тяжело.

После развода поддержку Наташа Королевой оказала Алла Пугачева. Она не ожидала услышать от Примадонны отечественной эстрады множество приятных снов. Развод пары прошел достаточно мирно, знаменитости поделили в равных долях совместно нажитое имущество. К тому же у Королевой осталось право исполнять все песни, написанные Николаевым.

Источник: www.5-tv.ru



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