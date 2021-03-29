Телеведущая Регина Тодоренко показала честный снимок без макияжа

В своем микроблоге Instagram Регина Тодоренко показала подписчикам честный снимок, который был сделан во время отдыха в Дубае. Телеведущая предстала без макияжа, а ее широкая улыбка выдала мимические морщины вокруг глаз.

Несмотря на то, что супруге Влада Топалова уже за 30 лет, она не боится позировать на фото без грамма косметики на лице. Регина Тодоренко получила множество комплиментов от поклонников по поводу своего внешнего вида. Фолловеры написали, что приятно видеть знаменитость, которая не использует каждый день «толстый слой штукатурки». Многие отметили в комментариях, что ведущей лучше в натуральном образе, хотя для съемок ей приходится клеить ресницы и наносить грим.

Регина Тодоренко позировала на фотографии за завтраком в Дубае. На ней был топ светло-коричневого цвета, отлично подчеркивающий стройную фигуру звезды. Также подписчики обратили внимание на новую прическу инфлюенсера, которую она сделала накануне отпуска, немного подстригла свои длинные каштановые локоны и сделала челку.