 

Телеведущая Регина Тодоренко показала честный снимок без макияжа

29.03.2021, 17:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram Регина Тодоренко показала подписчикам честный снимок, который был сделан во время отдыха в Дубае. Телеведущая предстала без макияжа, а ее широкая улыбка выдала мимические морщины вокруг глаз.
Несмотря на то, что супруге Влада Топалова уже за 30 лет, она не боится позировать на фото без грамма косметики на лице. Регина Тодоренко получила множество комплиментов от поклонников по поводу своего внешнего вида. Фолловеры написали, что приятно видеть знаменитость, которая не использует каждый день «толстый слой штукатурки». Многие отметили в комментариях, что ведущей лучше в натуральном образе, хотя для съемок ей приходится клеить ресницы и наносить грим.

Регина Тодоренко позировала на фотографии за завтраком в Дубае. На ней был топ светло-коричневого цвета, отлично подчеркивающий стройную фигуру звезды. Также подписчики обратили внимание на новую прическу инфлюенсера, которую она сделала накануне отпуска, немного подстригла свои длинные каштановые локоны и сделала челку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Мнение: Жертва

09.10 / ММКФ-2020: Софья Эрнст, Марина Александрова, Любовь Толкалина и другие гости церемонии закрытия фестиваля

21.10 / Мнение: Когда в Крыму не будет проблем с пресной водой?

30.01 / По большому счету

15.02 / Россия зарегистрировала первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19

07.11 / Sohu: российские субмарины «Ясень-М» не имеют конкурентов на мировой арене

24.11 / Не болевшие COVID-19 люди могут быть защищены от вируса — российские ученые

06.07 / Массовый заплыв аквабайкеров в Петербурге попал на видео

16.12 / Медики объяснили, как избежать отравлений и травм в период новогодних праздников

04.07 / Компания производитель мороженого «Радуга» отвергла обвинение в пропаганде ЛГБТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)