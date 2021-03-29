 

Женщины, у которых случился выкидыш, подвержены повышенному риску ранней смерти

29.03.2021, 17:06, Разное
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Это первое крупное исследование, в котором изучается связь между самопроизвольным абортом и риском ранней смерти у женщин. Группы американских исследователей проанализировала данные о более чем 101 тысяче медсестер, которые принимали участие в масштабном исследовании здоровья женщин репродуктивного возраста с 1993 по 2017 годы.

Во время наблюдательного периода участницы каждые два года заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о состоянии здоровья, образе жизни, а также о беременностях и их исходах. В этой когорте было 25,6% женщин, у которых случился хотя бы один выкидыш.

Всего за 24 года наблюдений было зарегистрировано 2936 случаев преждевременной смерти среди участниц, в том числе 1346 от рака и 269 — от сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, показатели смертности от всех причин были сопоставимы для женщин с выкидышем в анамнезе и без него, но были выше у тех, кто перенес три и больше самопроизвольных аборта. В группе риска также оказались женщины, у которых первый выкидыш случился до 24 лет, то есть в начале репродуктивного возраста.

После корректировки данных с учетом различных факторов, таких как образ жизни и питание, ученые обнаружили, что у женщин, которые перенесли самопроизвольный аборт, вероятность преждевременной смерти в среднем выше на 19% по сравнению с их ровесницами без выкидыша в анамнезе.

Наиболее сильной оказалась связь между выкидышем и риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 48%. Вместе с тем анализ данных не выявил взаимосвязи самопроизвольного аборта с повышенной вероятностью летального исхода от рака.

Поскольку это наблюдательное исследование, ученые не могут назвать точные причины этого феномена. По их мнению, самопроизвольный аборт может быть ранним маркером серьезных проблем со здоровьем у женщин.



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