 

Далай-лама раскрыл российским студентам смысл самопожертвования

29.03.2021, 16:38, Новости дня
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Далай-лама восхитился деятельностью волонтеров и медиков во время пандемии коронавируса и рассказал о смысле самопожертвования в ходе общения со студентами пяти государственных университетов России.

Во время онлайн-встречи студент-волонтер Калмыцкого госуниверситета спросил у духовного лидера буддизма, стоит ли из сострадания рисковать жизнью.

«Я восхищаюсь волонтерами, врачами, медсестрами, которые во время пандемии коронавируса помогают больным, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Это настоящая практика сострадания и заботы о благополучии других», – передает слова Далай-ламы РИА «Новости».

По его словам, чтобы развивать в себе сострадание, нужно думать о благополучии других людей больше, чем о собственном, и в таком случае осмысленный риск становится благом.

«Чтобы принести пользу другим, имеет смысл принести в жертву не только свои удобства, но и жизнь», – сказал духовный лидер. Тогда, добавил он, согласно буддийскому мировоззрению, «следующее ваше рождение будет благоприятным». «А согласно концепциям других, теистических религий, Господь о вас позаботится, потому что, жертвуя, вы поступаете как настоящие дети Бога, ведь он – средоточие любви», – отметил Далай-лама.

Первая онлайн-встреча духовного лидера буддизма с российскими студентами прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме «Мир в эпоху перемен». Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд «Сохраним Тибет». Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд «Сохраним Тибет» и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

В преддверии встречи Далай-ламы со студентами доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская рассказала газете ВЗГЛЯД, что «мы оказались на сломе цивилизации, наша природа под угрозой, и у нас смута в головах. А лидеры уровня Его Святейшества Далай-ламы помогают нам понять, кто мы и зачем живем».



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