 

На радиальных линиях московского метро построят около 30 станций

29.03.2021, 16:30, Разное
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К 2025 году новые станции откроются на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. По его словам, объем работ почти сопоставим с возведением Большой кольцевой линии (БКЛ).

Большое метрокольцо остается приоритетом для метростроевцев. “Однако не меньшее значение для обслуживания как существующих, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий», — сказал Бочкарев.

В 2021 году на Большой кольцевой линии построят более 28 километров линий и откроют 11 станций. Сейчас завершается возведение станций “Карамышевская” и “Мневники” на западном участке большого метрокольца.

Пространство у новых станций метро благоустроят. Там появятся удобные тротуары, отделенные от проезжей части бордюрным камнем, асфальтобетонное покрытие дорог заменят, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Территорию у новых станций не только приведут в порядок, но и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, поставят лавочки.

Большая кольцевая линия – один из самых масштабных проектов подобного рода в мире. Решение о строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. На большом метрокольце будет 31 станция, его длина составит 70 километров.

Первый участок БКЛ в составе пяти станций открылся в феврале 2018 года. Возведение нового пересадочного контура не прекращалось даже в пандемию. Завершить работы на большом кольце планируется к 2023 году.

За последние 10 лет в столице построили 173 километра линий метро и Московского центрального кольца, 10 депо, открыто 88 новых станций. Власти города ставят задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности 90% москвичей.



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