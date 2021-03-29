 

Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

29.03.2021, 16:30, Разное
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В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики пояснили, что предупреждение связано со значительным усилением ветра в регионе. Со вторника по четверг воздух в Подмосковье будет двигаться со скоростью до 15 метров в секунду. Но вместе с ветром придёт и потепление – температура повысится до 16 градусов Цельсия, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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