Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики пояснили, что предупреждение связано со значительным усилением ветра в регионе. Со вторника по четверг воздух в Подмосковье будет двигаться со скоростью до 15 метров в секунду. Но вместе с ветром придёт и потепление – температура повысится до 16 градусов Цельсия, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.