В НАСА готовятся к запуску «машины времени» стоимостью 10 миллиардов долларов

Сотрудники космического агентства НАСА «машиной времени» называют свой новый телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), на создание которого исследователи потратили 10 миллиардов долларов. С его помощью астрофизики рассчитывают взглянуть в прошлое вселенной, которое не смогли показать существующие сегодня орбитальные телескопы.

Отличительной особенностью телескопа «Джеймс Уэбб» является то, что он сфокусирован на работе с инфракрасной частью спектра. Поэтому он не станет преемником «Хаббла», а будет дополнять его работу. По словам вице-президента Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии (AURA) Хайди Хэммел, инфракрасные волны являются более длинными, поэтому свет в этом спектре можно назвать самым древним. Испустить его могли еще самые первые звезды 13 миллиардов лет назад. Фактически JWST позволит заглянуть в прошлое, будто он на самом деле «машина времени».

Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» постоянно откладывался, но в этот раз на орбиту его выведут в Хэллоуин 2021 года. Телескоп JWST является наиболее мощной астрономической обсерваторией, выведенной человеком в космос. По сравнению с «Хабблом» его наблюдательная мощность в 100 раз выше, что позволит увидеть экзопланеты даже в Млечном Пути.

Источник: www.osnmedia.ru