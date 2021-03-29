Стас Садальский сообщил о плохом самочувствии после отравления

Известный российский актер Стас Садальский пояснил о том, что чувствует себя плохо после отравления. Информацией о проблемах со здоровьем артист поделился с фолловерами в социальной сети Instagram.

69-летний Стас Садальский рассказал, что в один из дней у него был плотный съемочный график, в перерывах он съел суши, которыми и отравился. Сейчас актер восстанавливает силы дома, медицинская помощь ему не потребовалась. После отравления у него начались проблемы со сном, ночью практически не получается закрыть глаза.

В комментариях к публикации поклонники начали переживать за состояние артиста. Они посоветовали ему несколько дней провести дома и пока не ходить на работу. Некоторые считают, что Садальскому необходимо больше отдыхать, смотреть позитивные фильмы и сериалы.