 

Стас Садальский сообщил о плохом самочувствии после отравления

29.03.2021, 16:14, Разное
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Известный российский актер Стас Садальский пояснил о том, что чувствует себя плохо после отравления. Информацией о проблемах со здоровьем артист поделился с фолловерами в социальной сети Instagram.
69-летний Стас Садальский рассказал, что в один из дней у него был плотный съемочный график, в перерывах он съел суши, которыми и отравился. Сейчас актер восстанавливает силы дома, медицинская помощь ему не потребовалась. После отравления у него начались проблемы со сном, ночью практически не получается закрыть глаза.

В комментариях к публикации поклонники начали переживать за состояние артиста. Они посоветовали ему несколько дней провести дома и пока не ходить на работу. Некоторые считают, что Садальскому необходимо больше отдыхать, смотреть позитивные фильмы и сериалы.



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