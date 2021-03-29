 

Жидкостные линзы для нового Xiaomi Mi Mix создал бывший партнёр Apple Ofilm

29.03.2021, 16:14, Разное
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Революционное решение готовит для своего очередного флагмана бренд Xiaomi. Mi Mix получит жидкостные линзы, созданные бывшим партнером Apple компанией Ofilm. При этом он станет первым и в новой политике повышения стоимости продукции.
Современные смартфоны снимают не хуже, чем профессиональные фотоаппараты и видеокамеры. Инновация, которую внедряет в свои устройства Xiaomi, может начать новую эпоху в производстве телефонов с операционной системой. Аппарат Mi Mix оборудован жидкостными линзами, ранее не применяемыми ни одним из конкурентов. Комплектующие для этого поставляет бывший партнер корпорации Apple. Глава американского IT-гиганта Тим Кук ранее дал высокую оценку продукции Ofilm. Новая коллаборация выведет девайсы от Xiaomi на следующий уровень. Дебютирует Mi Mix также и в сфере смартфонов, экран которого сгибается. Жидкостная линза рассчитана на различные сценарии использования камеры, от макросъемки до скоростных видео, а также обеспечивает быструю автоматическую фокусировку.

Стоит отметить, что о разрыве контракта с Ofilm производитель iPhone рассказал всего несколько дней назад, причины такого решения не называются. Линзы китайской компании работают по принципу глаза человека и обладают высоким светопропусканием. При этом они гораздо более устойчивы к экстремальным условиям и менее габаритны. Жидкость в линзах Ofilm находится под специальным покрытием, что обеспечивает аккомодацию, сходную с природным хрусталиком.

Ранее менеджмент Xiaomi уже заявлял о грядущем подорожании своих смартфонов. Новинка Mi Mix 4 будет пионером и в новой ценовой политике, из-за дороговизны жидкостной линзы стоимость флагмана составит не менее полторы тысячи долларов США. Остальные характеристики девайса будут объявлены во время официальной презентации в ближайшее время.

Источник: www.ixbt.com



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