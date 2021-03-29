Жидкостные линзы для нового Xiaomi Mi Mix создал бывший партнёр Apple Ofilm

Революционное решение готовит для своего очередного флагмана бренд Xiaomi. Mi Mix получит жидкостные линзы, созданные бывшим партнером Apple компанией Ofilm. При этом он станет первым и в новой политике повышения стоимости продукции.

Современные смартфоны снимают не хуже, чем профессиональные фотоаппараты и видеокамеры. Инновация, которую внедряет в свои устройства Xiaomi, может начать новую эпоху в производстве телефонов с операционной системой. Аппарат Mi Mix оборудован жидкостными линзами, ранее не применяемыми ни одним из конкурентов. Комплектующие для этого поставляет бывший партнер корпорации Apple. Глава американского IT-гиганта Тим Кук ранее дал высокую оценку продукции Ofilm. Новая коллаборация выведет девайсы от Xiaomi на следующий уровень. Дебютирует Mi Mix также и в сфере смартфонов, экран которого сгибается. Жидкостная линза рассчитана на различные сценарии использования камеры, от макросъемки до скоростных видео, а также обеспечивает быструю автоматическую фокусировку.

Стоит отметить, что о разрыве контракта с Ofilm производитель iPhone рассказал всего несколько дней назад, причины такого решения не называются. Линзы китайской компании работают по принципу глаза человека и обладают высоким светопропусканием. При этом они гораздо более устойчивы к экстремальным условиям и менее габаритны. Жидкость в линзах Ofilm находится под специальным покрытием, что обеспечивает аккомодацию, сходную с природным хрусталиком.

Ранее менеджмент Xiaomi уже заявлял о грядущем подорожании своих смартфонов. Новинка Mi Mix 4 будет пионером и в новой ценовой политике, из-за дороговизны жидкостной линзы стоимость флагмана составит не менее полторы тысячи долларов США. Остальные характеристики девайса будут объявлены во время официальной презентации в ближайшее время.

Источник: www.ixbt.com