 

ВОЗ назвала «крайне маловероятной» версию об утечке SARS-Cov-2 из лаборатории в Ухане

29.03.2021, 16:12, Разное
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В целом, эксперты рассматривают несколько гипотез о происхождении коронавируса, и ключевой из них остается версия о передаче патогена от летучих мышей к человеку через другое животное, передает Associated Press. Эксперты не исключают прямую передачу к человеку без животного-посредника, однако считают ее менее вероятной, поскольку эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий.

В докладе говорится также, что похожие вирусы были обнаружены у ящеров, но известно, что к SARS-Cov-2 восприимчивы норки и кошки, поэтому они могут быть потенциальными носителями. Еще одна гипотеза касается возможного распространения коронавируса через замороженные продукты питания, однако ученые сочли ее маловероятной.

В то же время версию о случайной или преднамеренной утечке вируса из лаборатории в Ухане эксперты оценили как «крайне маловероятную» и предложили не исследовать ее в дальнейшем.

В докладе не содержится окончательного ответа на вопрос, началась ли пандемия со вспышки заражения на рынке морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года. Ранее зарегистрированные случаи заболевания позволяют предположить, что распространение вируса началось в другом месте. Однако могли быть и легкие случаи COVID-19, которые остались незамеченными.

«Таким образом, в настоящее время нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка Хуанань в происхождении вспышки или о том, как инфекция попала на рынок», – цитирует AP черновую версию доклада.

Ранее бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд ( Robert Redfield) в интервью CNN заявил о том, что не сомневается в лабораторном происхождении коронавируса. По его словам, когда патоген переходит от зоонота к человеку, требуется немало времени, чтобы стать для него опасным. Рэфилд считает, что вирус был создан в лаборатории Уханя и случайно оттуда «ускользнул», возможно, через заражение сотрудников.



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