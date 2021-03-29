Благодушный образ Байдена скрывает его революционные устремления

Образ благодушного старика Байдена, который путается в словах и без конца рассказывает о своей семье, на самом деле служит интересам американского президента, заставляя противников его недооценивать, считает корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари. По мнению автора, за безобидной внешностью прячется политик, намеренный совершить революцию в устройстве американской экономики и положить конец консервативной доктрине, главенствовавшей в стране с конца 50-х годов.



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Все согласны с тем, что в отличие от Рональда Рейгана Джо Байден не «великий оратор», пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари. Его первая пресс-конференция, состоявшаяся 25 мая, была проведена формально — как обязанность, которую необходимо исполнить, потому что так принято. Через час, когда мероприятие, наконец, нащупало «свой крейсерский темп», президент вдруг бросил: «Ну ладно, ребята, я пойду, спасибо!», и развернулся на каблуках, напоминает автор.

По словам корреспондента, во время самой конференции Джо Байден вёл себя так же, как в пародиях артиста Даны Карви, который умело подражает языковым приёмам американского президента. Была и фраза «Here is the deal» («дело вот в чём»), и ответы из нескольких частей, во время которых он часто терял нить, и неловкие шутки («когда я пришёл в сенат Соединённых Штатов — сто двадцать лет назад…»), и неизбежное упоминание о семье Байденов. Американцы на этот раз избежали рассказов об отце и матери президента, но не о путешествии его прадеда, прибывшего из Ирландии, рассказывает Пари. Предок был призван, чтобы объяснить: мигранты из Центральной Америки спешат на границу с Мексикой не потому, что президент «хороший парень», а потому, что спасаются от ужасных условий жизни.

Этот привычный образ Байдена на самом деле колоссальным образом служит его интересам, поскольку президента всегда недооценивают, уверен автор статьи. По его мнению, добродушный и благожелательный вид американского лидера скрывает попытку самого возрастного президента США совершить революцию. Эта революция уже воплотилась в гигантском плане поддержки экономики страны, принятом в начале этого месяца, а 31 марта ей будет дан новый импульс вместе с презентацией проекта масштабных инвестиций под эгидой федерального правительства, скрытого под «невинной и расплывчатой формулировкой»: план обновления инфраструктуры.

Как отмечает корреспондент, эти инициативы потенциально могут ознаменовать конец консервативной революции, начатой в 1957 году с романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Эта революция заключалась в радикальной критике государственного вмешательства, которая заставила Рональда Рейгана в январе 1981 года заявить, что государство является не «решением», а «проблемой». Демократы впоследствии признали своё идеологическое поражение, отказавшись ставить под сомнение этот постулат.

Однако сорок лет спустя пандемия доказала ложность утверждения Рейгана, уверен журналист. Успех в создании вакцин и вакцинации был достигнут во многом благодаря федеральному правительству. Как напоминает Пари, предшественник Байдена республиканец — «если этот термин ещё что-то значит, когда речь идёт о Дональде Трампе» — также нанёс серьёзный удар по догмам, охотно перейдя к практике прямой выдачи американцам чеков, носящих его имя, всего за несколько месяцев до президентских выборов.

Предприятию Джо Байдена косвенно и способствует Китай, бросивший первой мировой державе технологический вызов, отразить который также невозможно без системных усилий при поддержке «большого правительства», считает автор статьи. Таким образом, для планов Байдена создана благоприятная почва, однако революция всегда остаётся более рискованным делом, чем скупка казначейских облигаций, заключает вашингтонский корреспондент Le Monde.