Кандидат в канцлеры Германии – Европе нужна общая армия для укрепления суверенитета

Германия может участвовать в формировании нового многополярного мира только в составе ЕС, считает министр финансов и кандидат в канцлеры Олаф Шольц. В интервью Frankfurter Allgemeine он выступил за необходимость создания общей европейской армии, которая будет финансироваться и управляться ещё более демократически развитым Евросоюзом. Совместные вооружённые силы должны укрепить европейский суверенитет, уверен Шольц.



Reuters

В 2050 году в мире будет насчитываться 10 миллиардов жителей, и он будет многополярным, уверен кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц. Многие нации, и не только в Азии, заставят к себе прислушиваться. «Германия сможет участвовать в формировании этого мира только в рамках ЕС», — подчеркнул он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

В новом многополярном мире речь пойдёт об обеспечении коллективной безопасности, считает министр финансов Германии. По его словам, с некоторыми странами Германия связана теснее, чем с другими, благодаря общим ценностям. В качестве примера политик приводит США. «Однако мы должны чётко понимать, что не все, с кем мы ищем эту безопасность, разделяют наши представления о демократии и правовом государстве. Сходным образом, как во времена политики разрядки в холодную войну, мы, однако, должны вместе с этими силами бороться за общую безопасность. Это не поставит наши ценности под сомнение», — заявил Шольц в интервью изданию.

По его мнению, нынешние отношения с Россией являются «основанием для совместной европейской внешней политики». «Нам нужна европейская восточная политика, — подчеркнул министр финансов Германии. — Москва должна принять тот факт, что её партнёром в переговорах является весь ЕС, а не отдельные страны ЕС. Нашей целью должно быть не угрожать друг другу на одном континенте». В качестве предпосылки для этого Шольц видит необходимость признания права и неприкосновенности границ всеми сторонами. И российская политика тоже должна сделать шаг в этом направлении, настаивает кандидат в канцлеры Германии.

По замечанию Олафа Шольца, с тех пор как он стал министром финансов, средства на содержание бундесвера постоянно растут и сейчас уже превысили 1,5% ВВП страны. «Новый американский президент может положиться на нас как на партнёра в борьбе за демократию, — заверил Шольц журналиста Frankfurter Allgemeine. — Противодействовать общественному расколу в наших странах — в этом состоит крупнейшая задача на будущее для американцев и европейцев». Поэтому он и его партия социал-демократов выступает за хорошо оснащённую немецкую армию, подчеркнул министр финансов Германии.

Также Шольц заявил, что коалиция немецкого правительства договорилась о финансировании совместного проекта европейских беспилотников. Применение вооружённых беспилотников должно широко обсуждаться публично, и СДПГ договорилась о том, чтобы эта тема была вынесена на общественную дискуссию. В то же время он считает важным продвигать разработку европейских беспилотников.

«Для меня общая армия является частью идеи о европейском суверенитете», — продолжил Шольц в интервью немецкой газете. В отличие от времён Джорджа Вашингтона, Европе уже не нужно завоёвывать свой суверенитет — она должна его укрепить, а это возможно только совместными усилиями, убеждён политик.

«Такая европейская армия должна быть точно так же прочно узаконена, как сегодня бундесвер», — считает министр финансов. «Нам понадобится демократическая структура, которая будет ею командовать и её финансировать. А такой структурой может быть только более развитый демократически Европейский союз», — пояснил Шольц.

«Демократическое согласование по этому поводу будет осуществляться в европейских органах, к которым, разумеется, относится и Европарламент», — отметил он. Однако это планы на будущее. Сейчас было бы хорошим достижением уйти в совещательных органах Евросоюза от обязательного принципа единогласного принятия решений и перейти на систему учитывания большинства голосов, причём как в вопросах внешней политики, так и по финансовым и налоговым вопросам.

Что касается пандемии коронавируса, Олаф Шольц видит из неё только один выход — через вакцинацию населения. Поэтому Германия должна сделать всё для того, чтобы производить как можно больше вакцины и как можно быстрее пускать её в ход. Также необходимо проводить намного больше тестов, чтобы выявлять цепочки заражения на ранней стадии, и продолжать существенно ограничивать круг контактов.

Проблему Германии он видит не в федеральном устройстве, которое Шольц относит к числу добрых традиций, а в отсутствии доверительности при обсуждении текущего положения дел. Кроме того, необходимые меры для борьбы с коронавирусом начинают действовать сразу после их принятия, поэтому нужна тщательная предварительная подготовка, отметил Олаф Шольц в интервью Frankfurter Allgemeine.