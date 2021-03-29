 

В Крыму грузовик снес часть путепровода на трассе «Таврида»

29.03.2021, 15:44, Новости дня
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Водитель грузового автомобиля при перевозе экскаватора повредил часть путепровода новой крымской трассы «Таврида», информирует ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«При проезде под путепроводом в Бахчисарайском районе между селами Новопавловкой и Скалистым на трассе «Таврида», водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза. Результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

В Росавтодора подчеркнули, что во избежание дальнейшего разрушения было принято решение ограничить движения через технологический проезд. 

По данным ведомства, была нарушена целостность несущей арматуры балок. Отмечается, что после проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода.

Также в пресс-службе уточнили, что случившееся не влияет на пропускную способность трассы. Высотный габарит проезда путепровода составляет 6,5 метра. На видеозаписи инцидента с регистратора видно, что грузовик, задевший путепровод, перевозил экскаватор.

Ранее надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, обрушение перехода произошло из-за врезавшегося в него грузовика с поднятым кузовом.



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