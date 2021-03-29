Врио губернатора Пензенской области поручил проверить вывод имущества из казны региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в числе первых поручений потребовал проверить обоснованность вывода государственного имущества из казны региона.

«Я хочу понять, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество. По имущественному комплексу региона (подготовьте) мне полный, развернутый доклад с предложениями о том, как будет возвращаться имущество в казну там, где оно было выведено необоснованно. Прошу Счетную палату (области) провести проверку в ведомстве (департаменте госимущества региона)», – сообщил Мельниченко, передает РИА «Новости».

Как сообщается в Telegram-канале правительства региона, Андрей Кудинов, возглавлявший департамент госимущества области в прежнем кабинете министров, сохранил за собой этот пост в статусе временно исполняющего обязанности.

Президент Владимир Путин 23 марта подписал указ об отрешении от должности в связи с утратой доверия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. 26 марта Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Мельниченко заявил о намерении участвовать в досрочных выборах губернатора Пензенской области, которые состоятся в единый день голосования, 19 сентября.