Полиция начала проверку сообщений о жестокой дрессировке собак в Подмосковье

Подмосковная полиция инициировала проверку после обращений о ненадлежащих условиях содержания животных на испытательно-тренировочной станции (ИТС) в Солнечногорском районе, где якобы охотничьих собак дрессировали «средневековыми способами».

«В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции истребованы и получены документы, подтверждающие деятельность ИТС. Все животные, содержащиеся на станции, были осмотрены ветеринарным врачом, о чем был составлен акт, согласно которому животные видимых повреждений и травм не имеют», – передает РИА «Новости» сообщение управления МВД по Московской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором изможденного медведя вытаскивают на цепи из клетки, а затем натравливают на него охотничьего пса, после чего медведь падает на спину, как бы моля о пощаде. Видео было снято 14 марта на притравочной станции «Фирсановка» в Солнечногорском районе, куда съехались на соревнования охотничьих собак десятки мужчин на дорогих автомобилях. Некоторые привезли с собой маленьких детей.

В сентябре прошлого года в Алтайском крае завели уголовное дело на местную жительницу, истязавшую и поедавшую собак.

В январе депутаты Госдумы предложили конфисковывать животных за жестокое обращение.