 

Российская пропагандистка Стриженова упала в прямом эфире во время обсуждения Голодомора в Украине. Видео

29.03.2021, 15:42, Новости дня
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Российская пропагандистка Екатерина Стриженова упала в прямом эфире пропагандистского ток-шоу “Время покажет” на российском “Первом канале”. Запись фрагмента шоу обнародована 29 марта на YouTube-канале Orion Nebula.

Во время обсуждения темы Голодомора в Украине ведущая прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламный блок.

“Такая политика. За что еще мы должны покаяться – после рекламы”, – эмоционально заявила Стриженова, после чего резко сделала несколько шагов назад, оступилась и упала на спину.

О состоянии ее здоровья канал не сообщает. Полная версия передачи еще не обнародована на YouTube-канале проекта.

ВИДЕОВидео: Orion Nebula / YouTube

Запись дискуссии, предшествующей уходу на рекламу, обнародована на YouTube-канале “Мстящий за Зайца”.

ВИДЕОВидео: Мстящий за Зайца / YouTube

“Время покажет” – пропагандистское ток-шоу на российском “Первом канале”. Стриженова является ведущей проекта с 2017 года. Гости передачи обсуждают те или иные резонансные события в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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