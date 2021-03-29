Профильный комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении событий возле Офиса президента

29 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать народным депутатам Украины утвердить проект постановления №5295 об осуждении событий, произошедших 20 марта возле Офиса президента Украины (ОПУ). Об этом сообщает УНН.

Предложение поддержали 16 членов комитета, трое воздержались и два нардепа проголосовали против.

Решение принималось с учетом мнения комитета об исключении из проекта постановления пункта №2.

Документ был внесен в Верховную Раду 22 марта группой нардепов от “Слуга народа”.

Пунктом 2 проекта постановления предусматривается, что Государственное управление делами должно в течение трех дней предоставить парламенту информацию о нанесенном ущербе и “принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба”.

Народные депутаты будут рассматривать документ на внеочередном заседании, назначенном на 30 марта.

20 марта возле Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали фаеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

По итогам акции полиция вручила подозрения в хулиганстве и/или умышленном уничтожении или повреждении имущества шести лицам. Троих, Владислава Стафийчука, Евгения Строканя и Романа Ратушного, суд отправил под круглосуточный домашний арест. В отношении других участников акции составили админпротоколы.

Организатор митинга Сергей Филимонов заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

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