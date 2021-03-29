 

После обнародования указа Зеленского о Тупицком перестал работать сайт КСУ. Причина – неизвестна

29.03.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сайт Конституционного Суда Украины начиная с 27 марта перестал работать по неизвестным причинам. Об этом пресс-служба суда проинформировала в Facebook сегодня. 

В КСУ сообщили, что сейчас специалисты выясняют причины сбоя, и пообещали публиковать новости о деятельности суда в соцсетях, пока не будет восстановлена работа сайта.

Утром 27 марта был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”. Он считает указ Зеленского законным. 

В пресс-службе КСУ подтвердили “Интерфакс-Украина”, что сайт перестал работать “с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина”. 

На момент выхода заметки сайт был недоступен. 

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1355104101556970

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц. 

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ. 

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, обратился в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

21.07 / Луцкого террориста задержали во время штурма

27.01 / Euronews – Греция закупает французские истребители на фоне обострения отношений с Турцией

14.08 / У США будут огромные проблемы — в Пентагоне предупреждают о возможном возрождении ИГИЛ

08.10 / В “Шахтере” 18 человек инфицированы COVID-19

10.12 / Американист указал на сильнейший конституционный кризис в США

11.12 / В ОПУ рассказали, когда может пройти встреча советников глав “Нормандской четверки”

08.10 / Журналист New York Times сообщил об F-16 в Азербайджане

03.09 / Минфин опроверг введение налога на продажу через Avito

14.11 / Ученые подтвердили формирование перекрестного иммунитета от коронавирусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)