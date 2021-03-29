Победитель “Голосу країни” госпитализирован вслед за заразившейся коронавирусом матерью

Победитель 10-го сезона шоу “Голос країни” на “1+1” Роман Сасанчин 29 марта в Instagram обнародовал короткое видео, которое записал находясь под капельницей в больнице.

“Хочу поблагодарить, кто поддерживает [заразившуюся коронавирусом] маму. У нее, к сожалению, ничего не изменилось, но изменилось у меня. Теперь еще и я болен. Слава Богу, в начале удалось обратиться к врачам. Теперь прохожу курс лечения. Спасибо за поддержку и надеюсь, что все закончится хорошо “, – заявил артист.

Он не уточнил, с каким диагнозом его госпитализировали, но из контекста подразумевается, что это, вероятно, СОVID-19.

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Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

22 марта Сасанчин обратился к поклонникам за помощью для своей матери, сообщив, что она находится в тяжелом состоянии в больнице – у нее диагностировали COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли, выздоровели более 1,3 млн человек.

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