«Вот где настоящее воровство» – Чубайс предложил пересмотреть итоги «грабительской» приватизации жилья

Бывший глава «Роснано», советник президента Анатолий Чубайс заявил, что если в России и следует пересматривать итоги приватизации, то это должно затронуть только жильё, перешедшее из государственной собственности в частную.

Высупая на «Гайдаровских чтениях» в Екатеринбурге, он назвал «королевским подарком» предоставление россиянам права на приватизацию полученного в СССР жилья.

– Если по части предприятий приватизация проходила в рамках нормального рыночного процесса, то в случае с жильём это была какая-то акция сумасшедшего социализма, причём акция грабительская по отношению к государству. Я напомню, что Советский Союз никому квартиры не дарил, он выдавал их во временное пользование. А мы почему-то решили в тот момент, что вот это всё имущество должно быть буквально раздарено. Не продано, как это было с заводами, а именно подарено. Королевский подарок, что тут сказать, — заявил он.

По словам Чубайса, если в процесе приватизации и было настоящее воровство, то именно в сфере приватизации жилья частными лицами.

– Я уверен, что если и следует пересматривать итоги приватизации, то в первую очередь нужно смотреть в сторону вот этой великой халявы, разбазаривания огромного государственного жилищного фонда в частные руки. Если где и были воры, то именно в этой сфере. Государство могло бы от своего имени сдавать это жильё, а не просто его раздаривать. Это радикально бы меняло многие ключевые позиции в экономике и социальном строе, — сказал он.

—