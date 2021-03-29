ФАН обнародовал переписку членов NED, обсуждавших план раскрутки «русского вмешательства»

Расследование Федерального агентства новостей о махинациях американских политиков на президентских выборах 2020 года раскрыло истинные мотивы властей США. Опубликованы документы, свидетельствующие, что тему «вмешательства» РФ во внутреннюю политику Америки подняли практически на пустом месте.

В распоряжении ФАН оказалась переписка одного из офицеров «Национального фонда демократии» Дилана Майлса-Примакова с неким мистером Скэггзом. Офицер жаловался, что темы для раскрутки «вмешательства РФ» почти кончились.



Журналисты ФАН называют поиск врагов привычной тактикой американского правительства, желающего показать своим гражданам, как важно наличие 18 спецслужб в государстве. По их мнению, отсутствие реальных угроз приводит к тому, что власти борются с угрозами вымышленными. Так было с запрещенными в РФ террористическими группировками «Талибан» и «Исламское государство».

В последние годы образ главного американского врага создается из России, отмечают в ФАН, а сотрудники «Национального фонда демократии» под управлением ЦРУ выдумывают поводы для дискредитации РФ.

Журналисты полагают, что офицер NED Майлс-Примаков в своем письме обращался к сопредседателю правления Управления по этике Конгресса США и адвокату Дэвиду Скэггзу.



«Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в РФ может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан», – говорится в письме, датированном 12 августа 2020 года.

Через месяц после переписки Twitter и Facebook заблокировали сотни российских аккаунтов, якобы причастных к «вмешательству» в выборы американского президента. Что не могло не стать темой для публикаций в СМИ. Вряд ли такое совпадение можно считать случайным, отмечают журналисты ФАН.