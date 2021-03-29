Администрация Джозефа Байдена хочет досрочно списать еще пригодный авианосец USS Harry S. Truman

Американские политики вновь подняли вопрос о досрочном списании авианосца «Гарри Труман» (USS Harry S. Truman). С такой инициативой выступила администрация президента США Джозефа Байдена, полагающая, что такой шаг позволит сэкономить налоги и направить их в более нужное русло.

Впервые о списании авианосца «Гарри Труман» заговорили, когда президентом США был Дональд Трамп. Но предложение были сразу отклонено, поскольку корабль мог прослужить еще 25 лет. Кроме того, в современной американской военной доктрине указано, что для контролирования Мирового океана требуются 11 авианосцев, а сейчас их только 10. Списание еще одного приведет к ослаблению позиций.

Однако сторонники списания руководствуются экономической целесообразностью. Сэкономленные налоги они хотят потратить на более прогрессивное вооружение. Кроме того, по мере создания дальнобойных ракетных систем высокой точности значимость авианосцев снижается.

Источник: ria.ru