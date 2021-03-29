Ученые перечислили все послания человечества инопланетянам

Гипотетическую внеземную цивилизацию пытаются не только разглядеть в небе или «услышать» их сигналы, но исследователи даже отправляли им послания. Эксперты рассказали, кто и какие сообщения отправил с целью установить контакт с внеземной жизнью.

Так, в 1962 году СССР, активно изучавший Венеру, отправил на вторую планету своеобразное послание на азбуке Морзе. Состояло оно из трех слов: «Мир», «Ленин» и «СССР». Однако с учетом экстремальных условий на Венере эти сигналы там никто бы не смог зафиксировать, даже если предположить наличие микробной жизни.

На Луне в 1969 году в рамках американской миссии «Аполлон-11» был оставлен памятный знак. На него было нанесено изображение Земли и послание мира, отправленное президентом Никсоном. Он до сих пор находится за перекладинами лунного модуля, оставшегося на спутнике.

Однако самым дальним посланием является золотая пластина, прикрепленная к космическому зонду «Пионер-10». На ней изображены голые житель и женщина, строение атома водорода, самого распространенного вещества во Вселенной, а также Солнечная система и ее координаты. Ученые предположили, что гипотетическая внеземная цивилизация сможет распознать эти изображения. Кроме того, золотая пластина настолько долговечна, что может пережить даже само человечество.

Источник: planet-today.ru