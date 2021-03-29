Мужчина больше года прожил с ножом в груди и не подозревал об этом



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По словам пациента, после нападения он обратился в больницу, где врач нашел рану не опасной, поэтому не стал делать рентген, а просто обработал и зашил ее. После этого Тамао выписали безрецептурные обезболивающие и отправили домой.

Все это время мужчина жил обычной жизнью, и о ножевом нападении напоминали только боли в груди в холодную погоду. Но они были не настолько сильными, чтобы обращаться за медицинской помощью.

Во время планового медосмотра при устройстве на работу врачи сделали рентгеновский снимок и обнаружили в грудной клетке мужчины четырехдюймовый нож, лезвие которого находится в опасной близости от легких. Компания, в которую пытался устроиться Тамао, сочла, что ему небезопасно работать в шахте с ножом в груди. Однако у мужчины нет денег для того, чтобы оплатить дорогостоящую операцию.

Сейчас Тамао требует, чтобы врачи, которые не заметили нож в его груди, провели операцию. «В прошлом году врачи не проверили мои раны должным образом, поэтому я считаю, что они частично виноваты в том, что произошло. Они должны исправить это», — цитирует пациента агентство Time Now.