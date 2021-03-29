Скандалы: Россияне нагрузили себя ипотекой по максимуму

Уровень долговой нагрузки граждан по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, что является историческим максимумом

На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. Показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ. Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п.

К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.

У кого растет долговая нагрузка

Усиление закредитованности населения неудивительно, отметила Данилова: «Конечно, во многом это связано с пандемией, сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года (когда был объявлен режим нерабочих дней из-за пандемии. — РБК), но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году». В 2020 году ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку с 6,25 до 4,25% (к ее повышению он вернулся в марте 2021-го, подняв до 4,5%). По ипотеке же с лета действует льготная госпрограмма с кредитами под 6,5% на новостройки. Эти факторы привели к рекордной выдаче ипотечных ссуд в прошлом году — на 4,3 трлн руб. Кредиты физическим лицам в целом за пандемийный год выросли на 13,5%. При этом реальные доходы россиян снизились на 3,5%.

Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает «среднюю температуру по больнице», а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).

Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов было одобрено клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд было выдано заемщикам с ПДН выше 90%. В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% — на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.

Похожая картина наблюдалась в ипотеке: доля выдач кредитов с высоким ПДН была относительно стабильной, но одобрение ссуд на основе собственных моделей банков заметно выросло в четвертом квартале. Тем не менее в целом в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков, говорится в материалах Банка России.

В ЦБ не дали прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году, однако там считают целесообразным применять новый вид ограничений в сфере кредитования. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.

«Планируется ограничивать долю рискованных кредитов, например с высоким ПДН. Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков так или иначе возрастут расходы на резервы и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования. Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты», — пояснила Данилова.

Как реструктуризация кредитов в пандемию отразилась на заемщиках и банках

По оценкам ЦБ, на 29 января кредитные организации реструктурировали 4,5% выданных ранее ипотечных кредитов и 6% портфеля необеспеченных ссуд. На 24 февраля банки одобрили пересмотр условий по долгам физлиц на 895 млрд руб., следует из статистики регулятора (*.pdf). Как отметила Елизавета Данилова, существенная часть таких кредитов по окончании «каникул» сохранила свое качество. Темпы реструктуризации замедлились, но банкам в 2021 году предстоит досоздать резервы для покрытия потери по кредитам, добавила она.

В апреле 2020 года Банк России позволил банкам распустить буфер на 126 млрд руб., сформированный по ипотечным кредитам. По словам Даниловой, этой суммы достаточно для покрытия новой просрочки. В сентябре прошлого года ЦБ также одобрил роспуск буфера по необеспеченным кредитам на 168 млрд руб. Как следует из презентации ЦБ, этих средств не хватило на покрытие проблемных долгов. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже анонсировала высвобождение дополнительного капитала, чтобы абсорбировать потери банков. Решение о конкретной сумме будет озвучено в мае, уточнила Данилова.

Что будет с долгами населения дальше

По статистике ЦБ, на 1 марта задолженность розничных клиентов перед банками составляла 20,8 трлн руб. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле на протяжении последних шести месяцев держится на уровне 4,7%, хотя в абсолютном выражении объем плохих долгов растет. На ту же дату он достиг 976 млрд руб.

«Показатели, прямо свидетельствующие о росте закредитованности, — это рост ранней просрочки, рост заявок на реструктуризацию кредитов, а также, возможно, более активный переток потенциальных заемщиков — физических лиц из банков в МФО (микрофинансовые организации)», — перечисляет старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Среди косвенных признаков она также выделяет увеличение сроков розничных кредитов, которое используется банками, чтобы «технически снизить степень долговой нагрузки заемщика».

По оценкам Moody’s, в 2021 году рост ипотечного кредитования немного замедлится по сравнению с рекордными темпами прошлого года, а потребительское кредитование, наоборот, ускорится. «В нашем базовом сценарии в 2021 году рост агрегированного розничного портфеля банковского сектора, включающего и ипотеку, и потребительские кредиты, составит 15%», — уточняет Ульянова. В необеспеченной рознице это произойдет из-за улучшения макроэкономической ситуации, а также восстановления занятости и зарплат. Тем не менее долговая нагрузка россиян продолжит нарастать — темпы роста розничного кредитования продолжат существенно обгонять темпы роста доходов домохозяйств, заключает эксперт.

Финансовая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики, а также после сворачивания льготных программ кредитования, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Граждане продолжают активно брать ипотечные кредиты, что увеличивает долговую нагрузку при отсутствии улучшения риск-профиля заемщика», — поясняет она.

Караваева допускает, что в ближайшие два квартала российские банки будут пересматривать свои риск-аппетиты и наращивать кредитование «с умеренной осторожностью». Ориентиром будет ситуация с просрочкой по кредитам, выданным в 2020 году, говорит эксперт: «Если уровень просрочки в портфелях стабилизируется, то стандарты могут быть ослаблены. Однако ожидать этого можно не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года».

Юлия Кошкина