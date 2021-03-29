 

Счетная палата предложила новый алгоритм выплат пособий семьям

29.03.2021, 14:50, Новости дня
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Социальные пособия предлагается выплачивать исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, Счетная палата проанализировала действующие меры поддержки и возможность и увеличения. В частности, распространение детского пособия на несовершеннолетних до 17 лет, однако даже в таком случае не всегда семья сможет выйти из зоны бедности. Глава Счетной палаты пояснил, что это связано с тем, что пособие так или иначе «распределяется» между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер пособия, передает РИА «Новости».

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство», – сказал Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее в Минтруде рассказали, что ведомство будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.



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