Кандидаты на должность главы ГНС поливают друг друга компроматом – СМИ

Накануне проведения отборочного этапа конкурса на должность главы Государственной налоговой службы Украины в СМИ и Telegram-каналах опубликовали компромат на целый ряд кандидатов. Часть из этой информации может быть связана с экс-главой офиса крупных налогоплательщиков Евгением Бамбизовым, который также претендует на кресло главы ГНС, утверждает издание Delo.ua.

На должность, напоминает портал, претендует девять человек: действующий глава ГНС Алексей Любченко, его заместители Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, экс-замминистра финансов Василий Шкураков, экс-начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-глава столичного отделения Фонда госимущества и экс-первый замглавы налоговой Киева Александр Кучеренко, а также сотрудник ГУ ГНС в Закарпатье Василий Сымчера, работник “Укртрансгаза”, бывший помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.

Ряд кандидатов получили “порцию” компромата в медиа накануне отборочного этапа, который проходит в понедельник, 29 марта в Нацагентстве по вопросам госслужбы, пишет издание.

“В частности, известный в узких кругах канал “Дон Кихот”, который, как считается, контролирует один из кандидатов Евгений Бамбизов, а также ряд телеканалов и изданий в первый же день после объявления списка стали системно продвигать негативные мессиджи против действующего главы ГНС Алексея Любченко. Главная сюжетная линия – он не имеет права претендовать на “постоянную” должность в ГНС (до этого назначение было “карантинным”) через конкурс, поскольку абсолютно точно подпадал под люстрацию, поскольку занимал руководящие должности в налоговых органах при Януковиче больше года. По касательной достается Евгению Олейникову и Наталье Рубан. Последней, например, намекают на скорую пенсию, в связи с чем она якобы собралась массово “обилечивать” “подопечные” предприятия, исключая их из списков на будущие проверки ГНС”, – отмечает Delo.ua.

Атаковали также и Кучеренко, пишет автор статьи.

“Едва ли не самый большой “ушат помоев” получил экс-первый замглавы областной налоговой Александр Кучеренко. Несмотря на то, что на своей должности он работал с 2017 года последние xtnsht года, в качестве “компромата” ему почему-то вспомнили эпизод аж 2015-го, когда он был одним из руководителей Святошинской ГНИ Киева. Ему вменяют участие в схемах с фиктивным НДС. Но на самом деле в узких кругах столичных налоговиков эта история известна как “увольнение за дерзость”. Кучеренко не дал организовать “скрутку” НДС на 4 млрд грн, оперативно разорвав договора о признании электронных документов, лишив мошенников планированного заработка. Но вместо того, чтобы получить повышение по службе за “большой куш”, Кучеренко был уволен, а “старшие товарищи” дали понять, что со скруточной схемы “кормились” высшие чиновники ГФС. Среди них, возможно, и нынешние конкуренты на конкурсе на главу ведомства”, – предполагает издание.

Журналисты отмечают, что Курченко также попробовали “привязать” к беглому экс-главе Миндоходов Александру Клименко.

“А особенно отчаянные даже приписали Кучеренко влияние на крупные Telegram-каналы “Легитимный” и “Резидент”, которые тот якобы использует для “борьбы” с Любченко. Однако в окружении главы ГНС называют это не более, чем отвлекающим маневром со стороны медийно-активного Бамбизова. Против последнего, впрочем, тоже достаточно много компрометирующей информации, авторство которой приписывают как Любченко, так и сторонним “доброжелателям”, которые “не сошлись характерами” с Бамбизовым, когда тот трудился на должности главы офиса крупных налогоплательщиков”, – резюмирует автор.

—