Вмешательство власти в конфликт вокруг “Нефтегаздобычи” является угрозой рейтингу Зеленского – журналист

Конфликт вокруг крупнейшей газодобывающей компании Украины “Нефтегаздобыча” докатился до руководства “Слуги народа” и Офиса президента, но вмешательство в него власти может поставить под угрозу рейтинг президента Владимира Зеленского, который строится в том числе на полном отсутствии коррупционных обвинений в его адрес. Такое мнение выразил главный редактор “РБК-Украина” Сергей Щербина в материале “Старая история. Как конфликт вокруг “Нефтегаздобычи” может отразиться на власти Зеленского”.

“Президентство Зеленского – это уже четвертое президентство, при котором развивается драма крупнейшего частного газодобытчика страны. Гремели революции и началась война, но при каждой власти в той или иной форме всплывает одна и та же история – разборки акционеров “Нефтегаздобычи”, – написал Щербина.

По его словам, также при каждой власти находились и влиятельные желающие поучаствовать в конфликте.

“Каждый раз начинаются уголовные дела, громкие обыски и подозрения, брифинги и героические доклады о раскрытии древних преступлений. Но заканчивается все появлением самозваных “медиаторов”, предлагающих за сиротскую дольку решить вопрос, зайти к “первому”, объяснить и передать команду. Результат – шлейф коррупционных обвинений. Хотя бы потому, что в Украине никто и никогда не поверит в участие политических персон в решении бизнесового конфликта “за просто так”, – объяснил журналист.

На этот раз один из участников конфликта – обладатель депутатского мандата “Слуги народа” Олег Семинский, использующий свой статус для получения либо 150 миллионов долларов, либо 10% акций “Нефтегаздобычи”, отметил Щербина.

“По словам акционера компании, Семинский якобы нашел общий язык с лидером фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией. В разговорах вокруг очередного скандала, связанного с “Нефтегаздобычей”, зашла речь о желании участников мероприятия доложить вопрос президенту Владимиру Зеленскому”, – написал журналист.

Он также выразил мнение, что попытка Семинского использовать партийную принадлежность с целью заручиться поддержкой президента может негативно отразиться на репутации самой власти.

“Одной из главнейших составляющих безусловного успеха [Зеленского], убежден, является отсутствие коррупционных обвинений, во всяком случае, в отношении лично президента. Грубо говоря, в общественном сознании – это первый президент, который не ворует. Проблема в том, что это – очень хрупкий материал. Одним неосторожным движением можно зарезать все политические достижения в один миг. Особенно, когда эти неосторожные движения совершаются таким острым инструментом, как конфликт вокруг “Нефтегаздобычи”, – резюмировал Щербина.

—