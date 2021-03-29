Житель Ивано-Франковской области подстрелил двух человек, которые ночью рубили деревья – полиция
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В ночь на 27 марта в Ивано-Франковской области в результате стрельбы, которую устроил местный житель, ранения получили два человека. Об этом 29 марта проинформировала в Facebook полиция региона.
О пострадавших с огнестрельными ранениями сообщил дежурный врач районной больницы.
“Правоохранители установили, что правонарушение произошло в лесном массиве между селами Стопчатов и Уторопы Яблуницкой территориальной общины. Ночью двое мужчин осуществляли порубку деревьев. Когда последние загружали древесину на подводу, к ним подошел неизвестный и совершил несколько выстрелов в их сторону”, – говорится в сообщении полиции.
По данным следствия, пострадавшие пытались скрыться, но “злоумышленник их догнал и совершил еще несколько выстрелов”.
“В результате 37-и и 39-летние жители Косовского района получили огнестрельные ранения, а правонарушитель с места происшествия ушел”, – рассказали правоохранители.
Стрелявшего задержали, им оказался 51-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
“Полицейские проверяют, имели пострадавшие разрешительные документы на порубку лесодревесины”, – отметили в полиции.
https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/5697281626979097
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